Interior: Criminoso mata idoso de 72 anos e tenta estuprar mulher no rio Purus

Um crime bárbaro foi registrado na madrugada desta terça-feira (12), nas proximidades da comunidade Novo Amparo, rio Purus, distante várias horas do porto de Sena Madureira. Um criminoso até agora não identificado teria invadido duas residências e, em uma delas, ceifado a vida de um idoso.

Informações repassadas à nossa reportagem apontam que, inicialmente, o bandido invadiu a casa de Anacleto Lúcio dos Santos, 72 anos e passou a exigir dinheiro. Como o idoso afirmou que não tinha, acabou sendo ferido a terçadadas e morreu antes mesmo de receber atendimento médico.

Em seguida, o homicida se dirigiu à outra residência e teria tentado estuprar uma mulher. Não consumou o ato devido a intervenção do esposo que também ficou ferido. Após isso, ele se evadiu do local tomando rumo ignorado.

Autoridades de Sena Madureira foram comunicadas do ocorrido, porém, o local dos fatos faz parte do território amazonense. Mesmo assim, como a comunidade se encontra mais perto de Sena do que de Boca do Acre uma equipe da Polícia Civil se destacará à localidade para tentar prender o criminoso.