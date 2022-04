Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (13/4)

Filhos da necessidade

Data estelar: Lua cresce em Virgem

Somos todos filhos da necessidade, se existimos é porque alguma necessidade nos fez nascer, e potencialmente somos capazes de suprir essa necessidade, mas a questão é a mesma de sempre; nós, humanos, não desenvolvemos nossas potencialidades automaticamente, só pelo fato de nascermos. Nós nos desenvolvemos por empenho e livre decisão.

Ainda por cima, como nossas estruturas mentais são contaminadas por moralismos excessivos, nos convencemos de que algumas existências não sejam iguais às nossas, e que, por isso, não haveria necessidade de existirem, porque as reputamos abomináveis.

Só que, ainda que tenhamos uma autoavaliação maravilhosa sobre nossas personalidades, nada nos exime de que, alguém por aí, nos ache abominável e queira extinguir nossa presença.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

De zero a cem há muitos números, portanto, não dá para pular velozmente de um extremo a outro. Há muitos passos que precisam ser dados, e com o cuidado necessário para que as coisas sejam feitas em ordem.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Seu divertimento não há de ser ofensivo a ninguém, porque não se pode pretender que seu regozijo seja às custas do mal-estar alheio. Porém, há de tudo neste planeta, mas seria bom você ter em mente essa distinção.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O atrevimento é essencial, mas neste momento sua alma há de aplicar essa virtude à necessidade de se livrar das amarras que a prendem a um passado que, talvez, ninguém mais se lembra como foi que aconteceu. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A vida pareceria feita de grandes tacadas, de momentos extraordinários, porém, entre um e outro momento desses, há toda uma série de assuntos cotidianos que parecem desimportantes, mas que são fundamentais.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tudo requer cuidado, mas nem sempre a alma está focada no aqui e agora, que é quando tudo há de funcionar da melhor maneira possível. Agora é hora de você voltar ao presente e cuidar de tudo que seja essencial.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tome as iniciativas pertinentes a cada caso, sem se afobar, sem responder a provocações, mas porque sua alma sente que isso seja o melhor, em cada caso. Uma coisa é agir e tomar iniciativas, outra diferente é reagir.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Recue um pouco, tome distância para conseguir observar com mais objetividade tudo que está em andamento, principalmente, para ter uma visão mais clara das pessoas com que precisa lidar nesta parte do caminho.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Ofereça seu melhor a todas as pessoas com que você se relaciona, sejam essas por escolha intencional, ou por acidente. Todas as pessoas que fazem parte de sua vida merecem o melhor de sua alma. Ofereça.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Muitas ações poderiam ser empreendidas hoje, e sua alma sente o chamado, porém, é preciso planejar e montar alguma estratégia, para que a força de suas ações não se disperse, ou crie problemas em vez de soluções.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Lance seu coração ao futuro, sem se importar com quaisquer limitações ou impedimentos atuais. Imaginar é um ato de liberdade, e se a realidade não acompanhar a imaginação, que seja pior para ela, e não para você.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Pontas soltas, sempre haverá! Mas, nem sempre essas parecem conspirar para se apresentarem todas juntas, desenhando um cenário para lá de complicado. Evite se intimidar com a situação, ela pode ser controlada.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Encontros e desencontros, é assim que se apresenta o cenário deste momento. Não se pode saber antecipadamente o que seria melhor, um encontro ou um desencontro, porque o Universo fala uma linguagem muito estranha.