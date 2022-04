Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (5/4)

O extraordinário

Data estelar: Vênus ingressa em Peixes; Lua cresce em Gêmeos

A vida ordinária que nossa humanidade vive é essa experiência orientada pelo medo, que nos faz ser menos do que poderíamos, que resulta em existir nos defendendo dos perigos e das inclemências, nos escondendo das aventuras e nos refugiando em condições limitadas.

Enquanto isso, a alma humana clama por vivências extraordinárias, busca com frenesi qualquer coisa que a excite, que a tire dessa condição miserável a que o medo parece condenar.

Ninguém nos ensina a buscar algo maior do que a experiência de medo em que nos escondemos, esse é um impulso inerente à nossa humanidade, único e o mesmo em todos nós, que os heróis e heroínas de todos os tempos reverenciam, e que as pessoas medrosas usam de justificativa para perpetrar as covardias em todos os tempos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As boas sensações não são necessariamente pressentimentos, mas não devem ser desconsideradas tampouco, porque a alma encontra lucidez nelas, e melhora o humor. Só isso é suficiente para aproveitar as boas sensações.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que você quer fazer depende, em parte, da força de suas ideias e de o quanto você seja capaz de levar adiante os planos, sem ajuda de ninguém. Porém, chegará o momento em que você precisará de ajuda também.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As facilidades que sua alma enxerga podem, ou não, serem verdadeiras, isso é algo que só será comprovado na prática, quando seja impossível voltar atrás. Portanto, você terá de escolher se aposta ou não nelas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há informações que é melhor não passar para frente, mas amadurecer em suas reflexões para não provocar distorções com questões que, em si mesmas, são delicadas demais para serem tratadas com atitudes superficiais.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os lindos sonhos, lindos sonhos são, uns que você só poderá compartilhar com as pessoas se você se dedicar a os arrancar do mundo dos sonhos e os realizar. Para realizar sonhos, em primeiro lugar é preciso acordar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As pessoas com que você precisa lidar nesta parte do caminho são, aparentemente, muito atraentes e cumprem os requisitos que sua alma demanda para avançar em quaisquer entendimentos possíveis. Unir ou não unir?

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As potencialidades que sua alma enxerga neste momento da vida são realmente muito promissoras, mas, como tudo, precisam ser amadurecidas e exploradas devidamente, e isso não acontecerá por si só. É muito trabalho.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O entusiasmo é sagrado, mas há momentos, como o atual, que esse pode ser alimentado por fantasias que seria melhor deixar de lado, já que se você teimar em as realizar, deixará de lado o que seria mais importante.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O bem-estar é fundamental, mas há de se tomar cuidado para não passar a vida lutando contra o que aparentemente seriam os impedimentos desse bem-estar. O bem-estar há de ser uma luta positiva, não negativa.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Muitas distrações acontecem hoje, todas com suficiente brilho para seduzir sua alma e a tirar do que realmente seria importante neste momento. Viver um pouco de distração não é nada demais, nem de menos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Apesar das tensões e contratempos, tudo corre da melhor maneira possível. Portanto, evite se estender em ansiedades e nervosismos, mas aproveite o fluxo da vida para navegar por ela com a maior destreza possível.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nas próximas semanas você terá muito pano para a manga dos pensamentos, muitas coisas precisarão de grande reflexão, o que é sempre um processo árduo, mas que, se você se dedicar a ele, a lucidez será a recompensa.