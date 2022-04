Jovem de 17 anos morre após receber notícia falsa sobre morte da mãe

Faleceu ontem, 27, pela manhã, a jovem Renata Keyla da Silva Santos, 17 anos, aluna do Colégio Estadual José Lourenço de Carvalho em Jeremoabo-BA.

Segundo informações, Renata teve um infarto fulminante ao tomar conhecimento de que sua mãe, internada no Hospital Geral Municipal de Jeremoabo-BA, havia falecido, o que não era verdade.

Renata, praticava o futebol feminino, era filha de José Renato e Edilaine e residia no Bairro João Paulo II.

O sepultamento aconteceu na manhã de hoje, 28, no Cemitério Jardim do Alto Bonito do SECOF.