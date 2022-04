Kelly Kley traz 10 dicas de vinhos bons e baratos para comemorar o Dia do Jornalista

Siga meu Instagram: @douglasricher.

Nada melhor do que comemorar com um bom vinho, e ainda sendo ótimo e com bom preço! A jornalista e Cientista Política Kelly Kley Saldanha deu algumas dicas de vinho para os colegas comemorarem o seu dia em grande estilo e gastando pouco.

1 – 1887 Reserva Cabernet Sauvigno Merlot Cabernet Franc 2020 – Chile/ Tinto Seco

Harmonização: Um vinho de corpo médio, aposte em pratos com a mesma estrutura.

Dica: picadinho de carne, carne seca com abóbora, espaguete com almôndega de lentilhas.

Preço R$ 42,90

2 – Partridge Fly Malbec 2020 – Argentina/ Tinto Seco

Harmonização de carne, espaguete ao sugo, arroz carreteiro, isca de filé acebolado, quesadilla de carne com queijo, pizza

Preço: R$ 59,90

3 – Dardines Reserva D.O. Terra Alta 2015 – Espanha/ Tinto Meio Seco

Harmonização cuiabana com queijo no forno com batatas, arroz carreteiro, parmegiana de berinjela.

Preço: R$ 69,90

4 – Altivo Classic Malbec 2020 – Argentina/ Tinto Seco

Harmonização: Penne com molho de carne, quibe assado recheado com queijo, bife à milanesa, sanduíche com pernil suíno, canelone de queijo com molho ao sugo, quiche vegetariano.

Preço: R$ 69,90

5 – Urries I.G.T Terre Siciliane Nerello Mascalese 2020 – Itália/ Tinto Seco

Harmonização: Tender assado com cravo e farofa, caponata com uva passa, lombo de porco recheado com ameixa e bacon.

Preço: R$ 69,90

6 – La Vaca Limited Edition D.O.P. Cariñena Garnacha 2019 – Espanha / Tinto Seco

Harmonização: Nhoque à bolonhesa, filé à parmegiana, arroz carreteiro, enroladinho de frango e bacon, batatas bravas.

Preço: R$ 69,90

7 – Altos Del Condor Malbec 2021 – Argentina/ Tinto Seco

Harmonização: Um vinho joven, corpo leve para médio e com taninos presentes. Aposte em pratos com a mesma estrutura. Dica: empanadas de carne, berinjela gratinada ao forno, filé com fritas.

Preço: R$ 64,90

8 – Root: 1 Reserva Maipo Valley Cabernet Sauvignon 2019 – Chile/ Tinto Meio Seco

Harmonização: Maminha na brasa, sobrecoxa à milanesa, batatas recheadas, costela suína com legumes gratinados, massa ao quatro queijos, quiche de cogumelo.

Preço: R$ 94,90

9 – Terras de Estremoz Regional Alentejano Tinto 2020 – Portugal / Tinto Seco

Harmonização: Queijos, tapas, embutidos, carnes grelhadas.

Preço: R$ 89,90

Todos os vinhos podem ser encontrados no site da WINE com descontos tanto para sócios como não sócios.

10 -Fechando a dica com Vinho Rose Espumante Natural Brut da Vinícola RH localizado no município de Mariópolis no Paraná e visitado pela jornalista ano passado.

O espumante RH Brut Rose é elaborado a partir de uvas viníferas tintas e brancas em um perfeito assemblagem, de vinhedos próprios e condução em espaldeira, combinando delicadeza e elegância através de seu frescor e aromas.

Vinícola Premiada @vinicolarh contato: (46)99973-7359

www.vinicolarh.com.br