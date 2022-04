Leo Picon aparece excitado no Instagram e constrange Jade Picon

Leo Picon roubou a cena nos stories do Instagram da irmã Jade Picon. Os dois estão nos Estados Unidos para curtir o Coachella e o influenciador digital invadiu uma gravação da ex-BBB na rede social, excitado e fazendo brincadeiras obscenas.

O influencer foi para a frente da câmera do celular que estava no chão, usando um short e mostrou as “bolas” aos seguidores da irmã, como ele mesmo disse.

Jade Picon ficou constrangida e colocou um emoji para esconder o momento na gravação. Nas redes, os fãs repercutiram o momento, comentando sobre o ocorrido através do Twitter. “E do nada Leo Picon coloca as bolas pra fora no storys de Jade”, respondeu um seguidor. Outros seguidores não gostaram da brincadeira.