Lucas expõe crise no casamento com Carlinhos Maia; saiba os motivos

Amigos próximos afirmam que, desde que Lucas se mudou para São Paulo para estudar teatro e Carlinhos permaneceu em Alagoas, a situação entre os dois se complicou um pouco. Carlinhos sente ciúmes do marido vivendo com pessoas solteiras na capital paulista e curtindo festas do grupo teatral.

Enquanto isso, Lucas acha normal seguir em busca de seu sonho e conquistar o registro de ator para futuros projetos na carreira. Segundo ele, é apenas um período de mudanças, que logo terminará.