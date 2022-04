Lucas Lima, marido de Sandy, ao ver Xororó expor o que pensa dele, não fica calado: “Chorando”

Na última sexta-feira, dia 28 de março, Lucas Lima, marido de Sandy, se manifestou através das redes sociais, após uma sessão de fotos. Em resumo, o perfil da agência de fotos do cantor no Instagram, ‘Suba Junto’, compartilhou um vídeo com muitos momentos da sessão com Lucas Lima. Nesses registros, o músico surge modelando e tocando instrumentos, como, por exemplo, o violão e violoncelo.

Em seguida, a postagem foi legendada contando mais detalhes sobre a situação e revelando spoilers. “Começando mais uma semana cheia de energia com Lucas Lima, que veio produzir junto com a gente por aqui uma sessão de fotos e novos conteúdos. Difícil foi deixar esse vídeo curto com tanto talento para mostrar! Ah, e tem alguns spoilers para vocês aproveitarem, hein!”, escreveu a agência.

Sendo assim, a publicação recebeu muitos comentários e curtida, inclusive do próprio Lucas Lima, que usou o bom humor e brincou: “Se tu olhar com cuidado dá para ver o Cauã [Reymond] sentado num canto chorando”.

Xororó abre o jogo e diz o que pensa de Lucas Lima

Xororó, pai de Sandy, decidiu revelar o que pensa do genro Lucas Lima. O cantor sertanejo famoso pela sua carreira musical com Chitãozinho, também é bastante comentado graças a vida familiar.

Desse modo, vale deixar claro que, devido a pandemia da COVID-19, Chitãozinho e Xororó acabaram diminuindo o número e frequência de shows. Portanto, Xororó teve a oportunidade de passar mais tempo das redes sociais e aproveitar o contato com os internautas.

Então Xororó resolveu mandar um recado para seu genro, Lucas Lima, que estava completando o aniversário de 38 anos de idade. A mensagem foi dada através de um comentário em uma publicação da cantora Sandy.

“Dia mais que especial! Feliz aniversário Fi. Você é um cara mais que especial!”, escreveu Xororó, expondo o que pensa do músico.