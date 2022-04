Mega-Sena deixa 44 novos milionários e revolta quem ficou fora de bolão de empresa: ‘choram sem parar’, diz apostador

O g1 teve acesso a um dos bilhetes premiados, que foi exibido à reportagem por um dos cotistas premiados. Segundo um dos vencedores, que preferiu não se identificar por motivos de segurança, alguns trabalhadores da empresa que deixaram de participar do bolão estão “aos prantos e choram sem parar”. Na empresa, cerca de 60% dos premiados foram homens e 40% mulheres.

Cada vencedor gastou R$ 17,18 para participar de dois jogos com nove números no total. Os números sorteados foram: 22 – 35 – 41 – 42 – 53 – 57. Os vencedores ainda apostaram no 06, no 13 e no 46, que acabaram não sendo necessários para que a aposta fosse vencedora. Com isso, multiplicaram o valor apostado em mais de 162 mil vezes.