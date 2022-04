Moacyr Franco não fica calado, detona sobre Carlos Alberto após desprezo no SBT e dispara: “Velho”

Moacyr Franco abriu o jogo e falou sobre Carlos Alberto de Nóbrega desde que os dois compartilharam um clima tenso nos bastidores do SBT. Em resumo, o cantor falou em entrevista ao “Na Lata”, de Antonia Fontenelle, sobre a possibilidade de acontecer uma participação no programa “A Praça É Nossa”.

Desse modo, a entrevistadora chegou a comentar que sempre vem tentando realizar entrevistas com Carlos Alberto. No entanto, com frequência ocorrem imprevistos. Por conta disso, Antonia Fontenelle fez a sugestão para que ela e o convidado tentasse conseguir uma participação em um quadro no programa do SBT.

“Eu quero, por favor, me dá esse presente, eu quero ir na ‘Praça’ fazer uma cena com o Moacyr”, pediu Antonia Fontenelle, em seguida fazendo a proposta a Moacyr Franco. “Olha, eu nunca mais fiz ‘A Praça’, mas se for com você, pode falar com ele e eu vou. Eu vou de Jeca Gay e eu faço lá com você”, respondeu o veterano.

Dessa forma, sem qualquer climão e bem humorado, o humorista até mesmo fez um pequeno alerta sobre o antigo parceiro de trabalho. “Cuidado que ele é velho, hein… Velho é um problema. Ih, a pessoa passou dos 90”, brincou. Vale lembrar que os dois nasceram no mesmo ano e completarão 86 anos de idade até o fim de 2022.