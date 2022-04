Morador de Sena Madureira, vítima de acidente, vai a óbito: “Você partiu muito cedo, meu filho”

O senamadureirense Awieny Viana Gadelha que foi vítima de um acidente de trânsito morreu no início da noite deste domingo (10), no Pronto Socorro de Rio Branco. Segundo informações, após sofrer a batida, o mesmo deu entrada no hospital João Câncio Fernandes, em Sena, e foi transferido posteriormente para a capital afim de receber atendimento especializado, mas não resistiu.

O acidente em questão teria ocorrido na semana passada, na Avenida Brasil, proximidades da Igreja evangélica Nova Geração. Ele foi atingido por uma caminhonete.

Em sua página no Facebook, a professora Nazaré, mãe de Awieny, lamentou a perda. “Você partiu muito cedo, meu filho”.

O corpo de Awieny será transladado para Sena Madureira, seu município de origem.