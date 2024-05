Roque vai passar por ressonância para detectar sangramento no crânio

A esposa do diretor de auditório do SBT, Janilda Nogueira, conversou com o apresentador Geraldo Luís, no Geral do Povo, no domingo (19/5), relatou o desespero que sentiu no momento em que o marido caiu no chão e ainda desabafou sobre a demora do Samu no atendimento.

“Ele saiu de casa desanimado. [Perguntei] você está bem?’. [Ele respondeu] Estou bem, vamos, vamos. Na hora da sobremesa, percebi que ele não estava bem. Ele nem respondeu. Coloquei a sobremesa pra ele, cortou um pedacinho de melancia, no caminho meu filho grita que o pai estava passando mal”, lembrou ela.

E completou: “Ele estava pálido, virando o olho e de repente desmaiou, caiu de cabeça e comecei a gritar. Veio uma menina, comemorando o casamento dela, a Daniele, ficou o tempo todo com a gente. […] A ambulância demorou uma hora. De repente [falamos], ‘vamos esperar mais não’, e trouxemos para o hospital”, contou Janilda.