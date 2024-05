Courteney Cox diz que sente presença sobrenatural de Matthew Perry

A atriz Courteney Cox em entrevista ao programa CBS Sunday Morning falou da saudade do seu amigo Matthew Perry que faleceu ano passado. Os dois viveram um par romântico na série “Friends” como Monica Geller e Chandler Bing. A atriz disse que ainda sente a presença do amigo de uma forma sobrenatural.

Courteney relembrou como era trabalhar com Matthew. “Ele é provavelmente um dos seres humanos mais engraçados do mundo. Tinha um coração enorme e genuíno. Sou grata por ter trabalhado junto dele por tantos anos”, declarou ela.

Courteney afirmou sentir que, de uma forma sobrenatural, ainda tem contato com Perry. “Ele me visita muito, se acreditarmos nisso. “Eu converso com minha mãe, meu pai [já falecidos], com Matthew. Creio que há muitas pessoas [no plano espiritual] que de alguma forma nos guiam. Sinto que Matthew está por perto, com certeza.”

Matthew Perry foi encontrado sem vida na banheira de sua casa, em outubro de 2023. A causa da morte não foi divulgada, mas primeiras autópsias no corpo do ator negam uso de drogas.