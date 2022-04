Mourão se reúne com Crivella no Rio

O vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu na sexta-feira (1º/4), no Rio, com o ex-prefeito Marcelo Crivella. O encontro não foi registrado na agenda oficial do general.

À coluna, Mourão admitiu a reunião com Crivella. Segundo o vice-presidente, os dois conversaram sobre “assuntos do partido”. Ambos são filiados ao Republicanos.

Mourão cogitou disputar as eleições deste ano pelo Rio. O general, porém, acabou optando por concorrer a uma vaga no Senado pelo Rio Grande do Sul.

Com Mourão em outro estado, Crivella tenta se viabilizar como candidato a senador pelo Rio. Ele não descarta, porém, disputar o cargo de deputado federal.