Mulher é presa por agredir outra e abandoná-la nua e inconsciente em terreno baldio: ‘hoje você morre’

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita foi encontrada na casa de parentes após a investigação e a própria vítima apontá-la como quem feriu a facadas e pauladas a jovem, deixando-a com rosto praticamente desfigurado.

A vítima foi encontrada no terreno na madrugada do dia 23 de março, sendo socorrida pelo Samu para o hospital da cidade e depois transferida para a Santa Casa de Campo Grande com fratura no rosto e no braço esquerdo.