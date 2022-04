Na busca da primeira vitória, Sacramento começa a desenhar o Humaitá

Sem vencer há três partidas – uma delas pelo Campeonato Acreano 2022, o Humaitá mira reabilitação no confronto deste domingo (1º), a partir das 16h, no estádio Florestão, contra o Rio Branco, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

Nesta quinta-feira (28), o técnico Emanuel Sacramento comandou mais um dia de trabalho visando desenhar o time para o duelo diante do Estrelão. O Tourão para o confronto não poderá contar com o volante/lateral Felipe Xavão.

O atleta pediu alguns dias de descanso ao lado da família que reside fora do Acre e foi atendido pela diretoria do Humaitá. Fabinho segue suspenso e o lateral esquerdo Wallace, após alguns dias de descansos fora do estado, deve se reapresentar ao clube neste final de semana e ficará como opção. O zagueiro Venícius, recuperado de lesão, deve formar a zaga central com o Luís Fernando.

A respeito do jogo diante do Rio Branco, o discurso de todos é buscar o resultado positivo para o time somar seus primeiros três pontos na tabela de classificação e mirar uma reação dentro do torneio, pois o time terá seus dois próximos compromissos como mandante: Náutico-RR (8) e o São Raimundo-RR (15).