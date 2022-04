O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) cedeu dois veículos apreendidos para a Polícia Militar do Acre (PMAC). Os carros foram apreendidos no processo de tráfico de drogas e agora passados para as forças policiais do Estado para auxiliar na proteção dos cidadãos acreanos.

Segundo informações da jornalista Lília Camargo, publicada em redes sociais, um dos carros é um Camaro V8, com potência de 461 cavalos. O carro já está sendo envelopado para ser entregue ao comando policial.