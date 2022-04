Oriundo da zona rural, Toscano assume a Prefeitura de Manoel Urbano após renúncia de Tanízio

Figura tarimbada da política da regional do Purus, Raimundo Toscano Velozo, 61 anos de idade, é o novo prefeito da cidade de Manoel Urbano. Ele recebeu a faixa das mãos de Tanízio Sá (MDB), em um evento ocorrido no palco municipal. A mudança de comando se deu em razão da renúncia do prefeito Tanízio, reeleito em 2020.

Filho de seringueiros, Raimundo Toscano acumulou três mandatos seguidos de vereador e foi, por duas vezes, vice-prefeito. “O momento é de muita gratidão a todos os moradores de Manoel Urbano, ao Tanízio e aos vereadores. Nasci e me criei nas barrancas do rio Purus, cortando seringa e depois atuando como agricultor antes de entrar na política. Vamos trabalhar muito para honrar a confiança depositada em nosso nome”, frisou.

Nessa nova configuração política, ele ainda não detalhou se fará ou não alguma mudança no secretariado.