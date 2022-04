Participantes do ‘No Limite 2022’ são revelados; conheça

Chegou a hora! A lista com os 24 participantes do No Limite foi divulgada nesta terça-feira, 26/4. Estão prontos para embarcar na temporada mais desafiadora de todas? Prepare-se e vem com a gente! 👇

🔥 Matheus

Matheus Pires — Foto: Globo

O primeiro participante foi anunciado e o nome dele é Matheus Pires. Carioquíssimo, Matheus tem 30 anos e é coordenador pedagógico. Aliás, o competidor garante que mandar é com ele mesmo!

🔥 Shirley

Shirley Gonçalves — Foto: Globo

De Brasília, Shirley Gonçalves tem 51 anos e é professora de Educação Física. Ela, que é casada há 30 anos e mãe de dois filhos, conta que a família inteira é de cangaceiro e promete chegar com tudo.

🔥 Bruna

Bruna Negreska — Foto: Globo

No Limite também é lugar de samba no pé! Musa da escola de samba Tom Maior, Bruna Negreska foi anunciada como participante da nova temporada do reality. Bruna tem 32 anos e é de São Paulo, capital, e se formou em Educação Física.

🔥 Kamyla

Kamyla Romaniuk — Foto: Globo

De Rondônia, Kamyla Romaniuk tem 30 anos e é biomédica. Ela conta que não tolera grosseria gratuita, mas isso não vai tirá-la do foco da competição.

🔥 Adriano

Adriano Gannam — Foto: Globo

Adriano Gannam é o quinto participante a ser anunciado no No Limite. Natural de São Lourenço (MG), Adriano tem 42 anos, é psiquiatra e afirma que a coragem é sua principal aliada. Será mesmo?

🔥 Guza

Guza Rezê — Foto: Globo

Aos 40 anos, Guza Rezê é chefe na Polícia Rodoviária Federal e mora em Salvador. Ela revela que passou por uma impressionante transformação física e pode deixar muito participante para trás.

🔥 Clécio

Clécio Barbosa — Foto: Globo

Falta pouco para a estreia do No Limite e se tem uma coisa que nossos participantes vão precisar é ter é coragem. E pelo visto, essa parte já está garantida para Clécio Barbosa. Aos 44 anos e natural de Jaboatão, em Pernambuco, Clécio é engenheiro civil e trabalha com segurança de barragens. 😮

🔥 Flávia

Flavia Assis — Foto: Globo

Flavia Assis, 42 anos, foi jogadora de vôlei e é massoterapeuta. De Santo André, São Paulo, ela já teve um papel de comando no time e deve usufruir dessa experiência no programa.

🔥 Andréa

Andréa Nascimento — Foto: Globo

A visão e resiliência dos atletas podem ajudar (e muito!) nos desafios do No Limite. E esse é o plano de Andréa Nascimento, de 31 anos. Natural de Maceió (AL) e jogadora de basquete há 20 anos, a empreendedora quer usar sua experiência no esporte como aliada no jogo.

🔥 Roberta

Roberta Terra — Foto: Globo

Roberta Terra tem 38 anos e é gerente de Trade Marketing. A carioca entrega que o seu jeito incisivo de falar costuma irritar as pessoas. Ela afirma, ainda, que pratica esporte desde os seis meses de idade, quando começou a nadar, e nunca mais parou.

🔥 Victor

Victor Hugo de Castro — Foto: Globo