Penetra da Anitta: Maria Oliveira explica como entrou em festa e ficou amiga da cantora

– Eu não sei explicar. Parecia a Alice no País das Maravilhas quando ela cai no buraco e não sabe o que está acontecendo. E eu: “Não posso ficar parada igual uma tapada aqui não”. Aí comecei a dançar. Fui lá com meu “bom” inglês, pedi uma bebida e fiquei dançando sozinha. Lá fora eu tinha feito amizade com umas meninas e parei do lado delas, devem ter achado que eu era convidada. Sei que, por fim, já estava dançando horrores com todo mundo. Tocou “Noite das Safadas”, a dançarina da Anitta me puxou, a Anitta passava, me olhava e eu virava. Minha vontade era abraçar ela e falar: “Mulher, é você!”. Mas ela olhava, eu abaixava a cabeça (risos). No outro dia ela falou pra mim que já sabia que eu era penetra. Que foi até mim, ia me expulsar, mas sentiu uma vibração tão boa que ela não quis me expulsar. Sei que de manhã eu estava dançando com a Anitta (risos) – recordou.

O dia seguinte, aliás, foi quando de fato a vida de Maria começou a mudar. Acostumada a conciliar o trabalho de atendente com os treinos de MMA, ela recebeu o convite de Anitta para sair novamente com os amigos da cantora e atendeu prontamente. O grupo contava com nomes como os das cantoras Lexa e MC Rebecca e a atriz Agatha Moreira.

– A Anitta postou um vídeo no Instagram que estavam eu, ela e Agatha Moreira dançando. Comecei a gravar a tela nos stories, marquei ela, falei que a penetra era eu, pedi pra marcarem ela. Depois ela mandou áudio: “Cara, você foi incrível”. Começamos a conversar, ela me seguiu no Instagram dela, perguntou o que eu ia fazer à noite e disse que a gente ia se encontrar. Parecia um sonho. A Anitta falava assim de mim: “Cara, essa garota é incrível. Só vou te chamar de Penetra agora”. E eu na minha cabeça: “Mulher, você pode me chamar do que você quiser que não estou nem aí”. Fiquei de cara que uma pessoa do nível dela seja tão simples, tão humilde e tão humana.