Policia deflagra 2ª fase da Operação Asfixia e prende quatro membros de organizações criminosas em RB

Nas primeiras horas desta sexta-feira (8), a Polícia Civil por meio da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (DRACO) e da Delegacia do Tucumã, deflagraram a 2ª fase da “Operação Asfixia” no cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão contra alvos investigados pela participação em organizações criminosas.

Durante o cumprimento dos mandados as equipes de policias prenderam quatro pessoas e apreenderam duas armas de fogo, dois revolveres calibre 38, além de 20 cartuchos intactos e uma quantidade de drogas com material para embalo do entorpecente e balança de precisão.

A primeira fase da operação “Asfixia” ocorreu em agosto do ano passado o que desencadeou novas investigações de combate a criminalidade. O trabalho investigativo corroborou na neutralização de ações criminosas organizadas no estado.

Os presos foram conduzidos a delegacia de Flagrantes (DEFLA) para lavratura de Auto de Prisão em Flagrante e em seguida colocados à disposição da justiça.

