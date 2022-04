Por amor ao Brasil, italiano batiza a própria rua com nome do acreano Chico Mendes

Por amor ao Brasil, um italiano encarou burocracias para batizar a própria rua de Chico Mendes. A informação é do UOL. Enquanto a pequena cidade de Lagarto, no interior de Sergipe, se organizava para o casamento de Maria com Amedeo, o noivo italiano descobria uma história que o impressionou.

“Uma amiga conterrânea contou por telefone: dois anos antes, naquele Brasil recém-conhecido por ele, haviam matado um defensor da floresta amazônica. Para alguém como Amedeo Cevolani, 79, criado no campo, homem que morre defendendo a natureza deve ser honrado como um “patriota brasiliano”. A amiga falava de Chico Mendes, o ambientalista e líder dos seringueiros no Acre, morto em dezembro de 1988, a mando do fazendeiro Darly Alves da Silva”, conta a reportagem.

Amadeo soube da notícia, leu livros, se apaixonou pela historia e decidiu: gostaria que sua rua fosse batizada com o nome do revolucionário acreano. “Quando eu soube da notícia, procurei a história dele. Arranjei um livro e li, mas não sabia falar nenhuma palavrinha em português. Pedi a um padre que traduzisse e mandei tudo que consegui para Poggio Rusco”.

Amedeo pediu à prefeitura que colocassem o nome da rua de casa de Chico Mendes. A rua sem nome teve a burocracia toda resolvida a distância em dois meses. “Apaixonado pelo Brasil e por uma brasileira, ele decidiu que, assim, faria da pequena estrada onde vive um naco do país quente do outro lado do oceano”, traz a reportagem.

