Pré-PVT: tradicional festa eletrônica do Acre volta neste sábado e celebra 10 anos com 12 horas de atrações

Em comemoração aos 10 anos de edição, a equipe PVT realiza a PVT 10 Anos, com data marcada para 07 de maio, mas para aqueles que preferem descobrir o que os espera no grande evento, a Plano B Entretenimento promove a Pré-PVT, como um esquenta para a PVT, neste sábado (9).

A Pré-PVT acontecerá no Plano B, anexo ao Vintage Pub e também terá 12 horas de duração, com dois ambientes de maneira simultânea, das 15h às 03h. Os ingressos VIP custam R$30 e o lounge custa R$45, com atrações no palco principal e no palco clubinho.

De acordo com a organização, serão dois ambientes: no térreo do Plano B, o Plano A será techno e techhouse. No andar superior, será um ambiente mais intimista, com acesso a todas as áreas do evento, incluindo o Clubinho, que se transformará em um aquário embalado por trance.

Já a tradicional festa eletrônica PVT, prepara no dia 07 de maio a “PVT 10 anos”, que consiste em comemorar, no mais alto estilo, as edições históricas de amadurecimento e transformação realizadas em Rio Branco, Acre.

O evento será realizado no estacionamento do Centro Universitário U:VERSE (antiga FAAO), contendo 12 horas de duração e, além das atrações nacionais (Vegas e Dang3r), haverá a participação de diversas atrações locais.