Professor Coêlho, consultor político do AC, comemora mais de 41 anos de serviço

Um dos consultores políticos mais conhecidos do Estado, o professor Carlos Coêlho, comemora nesta sexta-feira, 1 de abril, 41 anos de serviços prestados na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Dono da empresa Coêlho & Farias, que planeja eleições e presta mentoria aos candidatos, o pedagogo de formação chegou à Casa do Povo na condição de Auxiliar de Serviços Gerais e, atualmente, exerce a função de auxiliar legislativo.

Pedagogo de formação, Coêlho é especialista em Poder Legislativo pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Minas Gerais.

“Agradeço a Deus e a todos os colegas servidores, que compartilharam comigo desta jornada profissional e das conquistas para o fortalecimento da nossa Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Me sinto honrado por me dedicar tanto anos a esse trabalho que é um ofício de vida”, disse à reportagem do ContilNet.

Carlos atuou em vários setores da Aleac. Ele também possui mais de três décadas de experiência com disputas eleitorais. Nos bastidores, o consultor virou uma espécie de bruxo eleitoral – com suas previsões certeiras.