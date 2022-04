Projeto Arte da palavra 2022: Sesc promove apresentações literárias no Acre

Contador de histórias acreano Luís Eduardo Ferreira junto a grandes nomes da literatura brasileira fazem parte da programação do Projeto Arte da palavra em 2022, promovido pela Rede SESC de leituras.

Lançado em 2017, o projeto conta com uma curadoria coletiva, realizada por especialistas do Sesc de todo o país, que selecionam os escritores e artistas de Norte a Sul para participarem dos circuitos.

O Arte da Palavra é composto por três circuitos: Autores, Criação Literária e Oralidades. Luís Eduardo representando o Acre, trás o conto popular “O Pequenino Grão de Areia” no circuito Oralidades, que tem como foco expressões verbais da palavra, como contação de histórias, saraus, performances, slams, repentes, entre outras atividades.

O projeto é atuante em todas as regiões do país e estimula a formação de leitores e a divulgação de novos autores, além de valorizar obras e escritores brasileiros e as novas formas de produção e fruição literária.

Em 2022, o projeto tem formato híbrido e as primeiras apresentações no Acre acontecerão no dia 18 de abril, as 9h e 15h, na quadra do Sesc Bosque de forma gratuita.