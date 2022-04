PT crê que alta rejeição travará crescimento de Bolsonaro em pesquisas

A tranquilidade com que a campanha de Lula enxerga a recuperação de Bolsonaro não é compartilhada por todos os aliados do ex-presidente. Tarso Genro, ex-ministro da Educação e da Justiça nos governos Lula, disse em um debate na semana passada que está pessimista com a eleição.

Márcio França, pré-candidato ao governo de São Paulo, também demonstra preocupação. O ex-governador costuma dizer que a vinda de Geraldo Alckmin para a chapa de Lula foi costurada para que o petista crescesse eleitoralmente em São Paulo a ponto de ganhar a eleição no primeiro turno. A possibilidade já não é mais factível, segundo afirmam França e outros pessebistas, incluindo o próprio Alckmin.

Nesta segunda-feira (11/4), o Ipespe mostrou que Lula e Bolsonaro estão empatados tecnicamente nas intenções de voto espontâneas em São Paulo, com 29% do petista contra 28% do presidente. Na pesquisa estimulada, Lula conta com 34% das intenções, contra 30% de Bolsonaro.