Qual o Arcano da Semana? Guru do ContilNet traz a energia das cartas para você; veja

O Sacerdote significa abrir o canal da intuição numa conexão cósmica, que permite ensinar e aprender qualquer conhecimento, linkado com o espírito. É a experiência presente, fazendo a diferença, aliada com a intuição e a capacidade de sentir, agir e obter um resultado. Ela também pode representar a pesquisa, ensino ou aprendizado de uma situação, o poder de cura pela fé e o guia de almas.

Quando esse arcano está presente num jogo, a situação é a oportunidade de crescimento pelo conhecimento e pelo algo mais da experiência, é a presença do mestre querido, do professor, tanto externo, como interno, para guiar na estrada cósmica.

Conhecendo a si mesmo, conhecerá o universo, conhecerá a chave sutil do funcionamento oculto da realidade e poderá com a experiência abrir e fechar tais portas.

Na Bíblia o Papa é citado em (Ez 3, 22-27), conforme o trabalho do nosso querido Frater Goya:

22 Ali mesmo veio sobre mim a mão de Iahweh, e ele me disse: “Levanta-te, vai para o vale e ali falarei

contigo.”

23 Levantei-me e saí para o vale e eis que ali estava a Glória de Iahweh semelhante à Glória que eu

vira junto ao rio Cobar. Prostrei-me com o rosto em terra.

24 Então o espírito entrou em mim e me pôs de pé; falou-me e disse: “Vai, tranca-te em tua casa,

25 porque a ti te imporão cordas, filho do homem, e te atarão, de modo que não possas sair para o meio deles.

26 Pregarei a tua língua ao teu palato, ficarás mudo e não poderás servir-lhes de repreensão, pois são uma casa de rebeldes.

27 Mas, quando eu falar contigo e abrir tua boca, então lhes dirás: Assim diz o Senhor Iahweh: Quem quiser ouvir ouça, mas quem não quiser ouvir não ouça, pois são uma casa de rebeldes”. Faça o seguinte exercício: sinta o poder pessoal, sua capacidade de fazer e perceber prontas para serem acionadas, sinta sua intuição e veja o que ela diz sobre o momento, sobre a forma de vencer uma certa condição e a criatividade de inventar uma solução, use sua lógica, sua experiência pra fundamentar essa atitude e coloque pra acontecer!

Lembre-se que o usar o conhecimento interno e influenciar pessoas é uma grande responsabilidade que deve ser exercida com amor, ecologia e ética, se tais condições forem respeitadas o universo recompensará sua atitude. Reflitam e tenham bons resultados, boa semana!

