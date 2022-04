Russo perde licença de piloto após fazer gesto nazista em pódio do kart

A aquisição de licenças automobilísticas de outros países por parte de pilotos russos tem sido uma manobra para escapar das restrições impostas após a invasão da Rússia à Ucrânia – países como Reino Unido e Austrália proibiram que corredores com uma licença da Rússia ou Belarus participam de eventos esportivos no país.

На чемпіонаті світу з картингу росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання. Вимагаємо пожиттєвої дискваліфікації.

Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP

— Freel (@FreelFreel) April 10, 2022