Sabrina Sato samba com catadora de latinha que viralizou na Sapucaí

Rainha acessível! Sabrina Sato marcou presença no ensaio da Bateria da Vila Isabel na noite da última terça-feira, na Sapucaí. Rainha da escola, a apresentadora esbanjou simpatia e sambou com a catadora de latinha Adriana Salles, que viralizou após ser filmada sambando na Avenida.

A moradora do Morro da Providência apareceu por lá para conhecer a apresentadora e ficou encantada com a musa, que não só sambou com ela, como também a abraçou (assista ao vídeo abaixo).