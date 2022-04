Santa Rosa e mais cinco municípios brasileiros tem situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), reconheceu, nesta quinta-feira (14), a situação de emergência em mais seis cidades brasileiras afetadas por desastres naturais.

Santa Rosa do Purus, no Acre, e Boca do Acre, no Amazonas, registraram inundações. Dos municípios que obtiveram o reconhecimento, dois enfrentam os efeitos da estiagem. São eles: Jaguarari, na Bahia, e Coronel José Dias, no Piauí. Já Guiricema, em Minas Gerais, e Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, tiveram a situação de emergência reconhecida devido a chuvas intensas.

Os reconhecimentos foram publicados no Diário Oficial da União (DOU). Confira aqui e aqui.