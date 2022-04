São Francisco supera o Imperador Galvez e vai a vice-liderança

O São Francisco conquistou importante vitória neste domingo (10) pelo hexagonal final do Campeonato Acreano 2022. O time católico superou no gramado do estádio Arena da Floresta o então vice-líder Imperador Galvez por 2 a 1, em jogo que fechou a terceira rodada da competição. Douglas e Matheus Damascenos fizeram os gols do time católico, enquanto Lukinhas descontou para o Imperador.

Como fica

Com a primeira vitória no returno, o São Francisco pega o elevador e assume a segunda colocação com cinco pontos, um a mais que Rio Branco-AC e Galvez, terceiro e quarto colocados, respectivamente. O Humaitá, com nove pontos e 100% de aproveitamento, lidera e pode erguer o troféu de campeão na rodada de quarta-feira (13).

Próximos jogos

O próximo compromisso do Imperador Galvez ocorre na quarta-feira (13), às 17h, no estádio Arena da Floresta. O adversário será o líder Humaitá, que precisa de uma vitória para conquistar o título estadual de forma antecipada. Por outro lado, o São Francisco retorna aos gramados do estádio Arena da Floresta na quinta-feira (14), diante do Náuas, às 17h.

Resumo do jogo

O primeiro tempo foi de muita entrega dos jogadores das duas equipes e a forte marcação impedia a construção de jogadas incisiva que viesse a levar perigo ao gol dos dois times. No entanto, após levantamento de Matheus Ceará na área do Imperador Galvez, o zagueiro católico Douglas apareceu por trás da defesa e abriu o placar, aos 27 minutos.

Empate

O empate do Galvez ocorre somente na etapa complementar. Lukinhas, que entrou em campo na volta do intervalo, deixou tudo igual, logo aos dois minutos, através de uma finalização de Lukinha.

O empate serviu de “combustível” para uma virada do Galvez e, aos nove minutos, ela quase ocorreu, após cabeceio de John que ficou no travessão de Babal.

São Chico na frente novamente

Com o Imperador dando as cartas no jogo, o São Francisco apareceu com perigo somente aos 20 minutos, quando Gessé e Lucas Balas disputaram lance na pequena área e o árbitro Antônio José interpretou falta do jogador imperialista e apontou para a marca da cal. O jogo ficou paralisado por quatro minutos para a recuperação do jogador do Imperador. Matheus Damasceno cobrou bem o tiro livre e colocou novamente o time católico na frente do placar.

Pênalti?

Nos minutos finais de partida, o Imperador foi para o ataque e teve um atleta Lukinha parado com falta pelo defensor católico Ké. O árbitro marcou a infração fora da área, apesar do assistente sugerir que teria sido dentro. Houve tumulto e uma paralisação de dez minutos na partida, mas o árbitro manteve sua decisão, não assinalando o suposto pênalti.

Chances perdidas

O jogo foi retomando e o Galvez voltou a pressionar na busca do empate, tanto que criou duas boas chances de igualar o placar. Na primeira delas, o atacante Thalys testou a bola para chão para a defesa de Babal. Na segunda oportunidade, o zagueiro Leandro Baiana, sozinho na pequena área, testou a bola sobre o gol católico, perdendo a melhor chance do empate.