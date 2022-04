Seis anos sem Padre Paolino: Igreja define programação para esta sexta-feira, em Sena

A igreja católica Nossa Senhora da Conceição, em Sena Madureira, está organizando uma programação para esta sexta-feira (8), data do falecimento de um dos padres mais queridos da história do Acre, o padre Paolino Baldassari.

De acordo com o Frei Moisés, pároco do município, às 19 horas será celebrada uma missa, com homenagens à Paolino, e logo depois ocorrerá uma noitada do tradicional Arraial. “Recordaremos nesta sexta-feira (8), 6 anos de sua morte. Vamos celebrar a memória desse santo homem que tanto fez pela população de Sena Madureira, prestando as nossas homenagens. O arraial é uma forma de recordá-lo por aquilo que era a sua face. Nesse sentido, convidamos todos os fiéis a estarem participando conosco”, destacou.

Padre Paolino morreu no dia 8 de abril de 2016, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), aos 90 anos de idade.

De origem Italiana, ele deixou um grande legado para a população de Sena Madureira através de suas ações. Foi o primeiro a implantar Escolas na zona rural em comunidades que, à época, não eram alcançadas nem pelo Estado nem pela Prefeitura. Além disso, realizava consultas diariamente em seu escritório na Igreja católica e distribua gratuitamente remédios para os moradores. Em razão disso, foi apelidado de o “médico da floresta”.

Também realizou durante muitos anos as chamadas “desobrigas”, percorrendo os locais mais distantes da zona rural de Sena Madureira, levando cidadania para os ribeirinhos.

Por força de uma lei, o dia 8 de abril é feriado em Sena Madureira.