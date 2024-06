Governo e Prefeitura anunciam implementação de parque tecnológico na capital acreana

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, anunciou na sexta-feira (14), juntamente com o secretário de estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanípal Mesquita, a implantação de um Parque Tecnológico. A revelação foi feita durante o último dia do evento Tech Jovem Digital.

“As duas secretarias começam a trabalhar para fazer a limitação de pelo menos três áreas em Rio Branco para poder atender as demandas de interesses tecnológicos e a busca de recursos para oportunizar as boas ideias na área de inovação”, afirmou o prefeito.

Incentivos fiscais estão sendo estudados para que o espaço seja de fato implementado. O projeto conta ainda com recursos oriundos do mandato de senadora da atual vice-governadora do estado, Mailza Assis.

O intuito da implementação é que através dele ocorram desenvolvimentos tecnológicos, com apoio de instituições parceiras para desenvolvimento científico e socioeconômico da região através da pesquisa e ensino desenvolvidos.

“Foi pauta deste evento tecnológico, fórum adequado para ideias inovadoras que contam com a sensibilidade do prefeito Bocalom. Agora o município vai executar a sua principal finalidade nesta parceria com a criação do marco legal através de lei”, pontuou Mesquita.

O evento é mais um movimento do prefeito Tião Bocalom em direção ao desenvolvimento tecnológico da capital, com investimentos em tecnologia em diversas pastas diferentes, como saúde, educação e infraestrutura.