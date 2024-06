Veja fotos do apartamento de Ludmilla avaliado em R$ 13 Milhões em Miami

Ludmilla surpreendeu seus seguidores com mais uma conquista na tarde desta quinta-feira (13). Isso porque a artista comprou um apartamento de luxo em Miami por R$ 13,5 milhões.

O novo endereço dos Estados Unidos de Ludmilla possui janelas amplas, com direito a vista panorâmica da cidade e do mar. E não para por aí: o apartamento também conta móveis e decoração sofisticada.

Sem muitos detalhes sobre quartos e cômodos do apartamento, Ludmilla vibrou pela conquista e ainda foi recebida com um café da manhã de novela. Com ajuda de uma conhecida corretora dos famosos, a cantora encontrou o apartamento perfeito na região de EdgeWater, bairro nobre de Miami.