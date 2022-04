A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que o tempo não muda muito neste domingo em todo o Acre.

A previsão ainda é de sol entre muita nebulosidade em todo o estado. O dia fica abafado com o céu nublado, o que aumenta a instabilidade no decorrer do dia.

Por isso, há previsão de que ocorram pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e a noite em todo o Acre. Há possibilidade de temporais em todo o estado.