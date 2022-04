“Só não vou ser candidato se Deus não quiser”, diz Gladson Cameli

Durante um café da manhã oferecido para a imprensa acreana, em comemoração ao Dia do Jornalista, nesta quinta-feira (7), o governador Gladson Cameli (PP), reafirmou que sua candidatura à reeleição este ano está mais do que mantida.

“Só não vou ser candidato se Deus não quiser”, cravou.

Alvo de investigação por acusações de desvio de R$ 800 milhões, o governador disse ainda que muitos torcem para que ele seja afastado. “A cada quinze dias eu caio, tem muita gente torcendo”, disse.

Gladson também pediu por um processo eleitoral transparente. “Essa vai ser uma eleição que vocês poderão evitar, e podem pedir para evitarem também, a baixaria”.

Reconhecendo o trabalho da imprensa como “fundamental”, Cameli falou sobre as críticas que lhe são direcionadas afirmando que ela são bem vindas. “Façam as críticas, cobrem, porque isso faz com que eu governe melhor”, completando que seu Governo já deu certo.