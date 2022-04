Velozes e Furiosos 10: filmagens são iniciadas e título é revelado

Em uma postagem recente em sua conta no instagram, o ator e produtor Vin Diesel confirmou que as filmagens do longa, que atualmente é tido como o penúltimo da franquia principal, foram iniciadas.

Diesel também anunciou através de uma imagem que o longa em questão até agora conhecido como Velozes e Furiosos 10 levará o título em inglês de Fast X.

Confira abaixo:

Apesar do cenário de pandemia e dos cinemas limitados, o filme Velozes e Furiosos 9 ainda teve um bom desempenho nas bilheterias mundiais. O filme arrecadou uma receita bruta mundial de mais de US$ 680 milhões, contando com um orçamento relatado de mais de US$ 200 milhões, o que levou a F9 a quebrar vários recordes de bilheteria na era pandêmica.

Sobre o filme Velozes e Furiosos 10

É válido lembrar que anteriormente as atrizes Daniela Melchior (O Esquadrão Suicida) e Brie Larson (Capitã Marvel) foram confirmadas no elenco do filme. Entretanto, detalhes sobre os seus papéis não foram revelados na época. No momento é apenas de conhecimento que Jason Momoa (Aquaman) será o intérprete do vilão.

Velozes e Furiosos 10 será mais uma vez dirigido por Justin Lin, que também assumirá a direção do último filme. Chris Morgan será o responsável pelo roteiro. Mesmo que o elenco oficial não tenha sido anunciado, é altamente provável que ele seja composto por Vin Diesel, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Ludacris, Nathalie Emmanuel e Sung Kang.

Baseado nos personagens criados por Gary Scott Thompson, o filme mais recente levou os personagens ao redor do mundo, de Londres a Tóquio, da América Central a Edimburgo, e de um bunker secreto no Azerbaijão às ruas movimentadas de Tbilisi.