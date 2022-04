Voo de milhões? Marcelo Bimbi detona preços de passagens áreas no Acre: “O povo só se f*de”

O ex-Fazenda Marcelo Bimbi usou seu Instagram para comentar o preço das passagens áreas entre Rio Branco e Brasília. No post, Marcelo comenta o valor de R$ 5 mil entre os trechos. O fato já ganhou destaque na imprensa acreana e foi alvo de discussões na Assembleia Legislativa do Acre.

A postagem feita no feed do Instagram de Marcelo Bimbi, já ultrapassa a marca de 10 mil curtidas. Na legenda, Bimbi destacou o esforço do governador Gladson Cameli em resolver os preços abusivos.