Web detona Ludmilla e a acusa de usar Marília Mendonça para se promover: “Baixa”

Recentemente, Ludmilla anunciou que lançará finalmente sua música com a cantora Marília Mendonça. Em suma, as duas gravaram um pagode juntas, ano passado, antes da tragédia que levou a vida da Rainha da Sofrência. No entanto, teve quem criticou a esposa de Brunna Gonçalves, afirmando que ela está se aproveitando da imagem da loira.

Em suma, o assunto veio à tona em uma entrevista a Matheus Mazzafera. Nela, a funkeira foi questionada sobre alguém com quem gostaria de fazer um feat. Sem papas na língua, ela respondeu o nome de Marília.

Cara, eu sempre falava isso em todas as entrevistas, que é a Marília Mendonça, mas Graças a Deus, antes da fatalidade, a gente conseguiu gravar um feat. É um pagode, inclusive, maravilhoso. A gente vai soltar em breve”.

Entretanto, a web caiu matando em cima de Ludmilla. “A Ludmilla dizendo que ‘graças a deus’ antes da Marilia Mendonça morrer elas conseguiram gravar um feat”, disse um internauta. “Querendo se escorar na Marília. Que essa mulher não tem caráter isso eu já sabia, baixa”, disparou outro.

Mas, mesmo assim teve quem defendeu a cantora fluminense. “Para de falar merd*”, pediu um internauta, que compartilhou um print antigo da funkeira dizendo que gostaria de fazer uma parceria com a Rainha da Sofrência.

Pocah expõe briga com Ludmilla

Mas, não foi só essa polêmica que Ludmilla se envolveu. Há alguns dias, a cantora Pocah abriu o jogo e contou sobre uma briga que teve com a funkeira, há anos.

“Falam ‘A Lud bateu na Pocah’, mas as pessoas não sabem a realidade que ambas passaram. Eu escrevi uma música, ele deu essa música pra ela, e eu não sabia que ele tinha dado. Eu simplesmente lancei o que eu tinha escrito, e a Lud ficou muito frustrada na época”.

“Ela era uma menina, assim como eu. Até hoje muita gente me acusa de roubo, sendo que a verdade é essa. E ele alimentou isso até o fim. Ela [Ludmilla] chegou lá no escritório de um jeito muito especial, dizia que curtia muito meu trabalho. Foi uma troca muito verdadeira, mas eu senti que foi destruída por esse cara”, declarou.

Por fim, Pocah falou. “Esse homem dizia que ela vivia querendo ser melhor do que eu, que ela dava em cima dele e que eu tinha que abrir meu olho com ela. Ele plantava sementes para a gente brigar e depois vendia shows como ‘Duelo de Divas’. Muita coisa foi arquitetada por ele”.