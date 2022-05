A 5ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, do Poder Judiciário do Estado do Acre, divulga edital de citação, com um prazo de 20 dias, para Adão Evangelista de Araújo Junior e Débora Nunes de Oliveira.

O edital de citação com finalidade, dívida, advertência, observação e sede do juízo estão disponíveis abaixo.