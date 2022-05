Acidente aéreo no Crôa: O que se sabe da queda do helicóptero até o momento

Na tarde do último domingo (8), por volta de 14:30h, as autoridades foram notificadas que um helicóptero a serviço do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), órgão ligado ao Ministério da Saúde, realizou um pouso forçado e caiu numa região de mata fechada a cerca de 3,6km do Rio Crôa, a 20 km de Cruzeiro do Sul.

O episódio ocorreu quando a aeronave voltava do resgate de duas crianças indígenas com pneumonia, da aldeia Kulina, nas proximidades de Feijó, no Alto Rio Envira.

Pessoas à bordo

Piloto, mecânico, técnico de enfermagem, pai, mãe e seus dois filhos (gêmeas de 1 ano e 4 meses cada) estavam à bordo da aeronave, totalizando 7 tripulantes. Todos sobreviveram.

O piloto e o técnico de enfermagem conseguiram caminhar por 3,6 quilômetros até chegar a casas de ribeirinhos, no Rio Croa, onde pediram ajuda e foram levados de barco até a BR-364, a cerca de 20 quilômetros de Cruzeiro do Sul. Em seguida, foram transportados por um taxista até o Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul.

Com a localização, uma equipe do Corpo de Bombeiros seguiu para o local da queda, e fez o resgate dos demais ocupantes, com exceção do mecânico, que sentia fortes dores na lombar e não conseguia caminhar.

À Redação Juruá Online, Iglê Monte, coodenadora do DSEI, contou que o mecânico à bordo foi quem mais se machucou. A aeronave ainda teve de ser serrada para possibilitar a retirada do mesmo. Por ser necessário uma maca para seu resgate, 2 bombeiros ficaram com ele durante a noite esperando apoio para efetuar a retirada na manhã desta segunda-feira (9).

As crianças, que estão com pneumonia, foram trazidas com seus pais durante a madrugada e entregues à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Saúde Indígena, que aguardavam no porto do Crôa. Os mesmos vieram ao Hospital do Juruá.

De acordo com o Distrito Sanitário Especial Indígena as crianças estão internadas, sem o uso de oxigênio e passam bem. Os pais sofreram apenas ferimentos leves.

Local do acidente

O helicóptero do modelo PT-HGB, caiu num terreno alagadiço, numa área com aclives e declives a quase 4km das margens do Rio Crôa.

Local do acidente.

Foto de satélite da localização.

Tempo de resgate

Após um primeiro percurso feito de barco por cerca de 15min, o Corpo de Bombeiro adentrou a floresta, onde a guarnição percorreu de 3,6km na ida, em 2h20. Na volta, o trajeto foi realizado em 5h e 20 minutos, chegando ao porto do Crôa por volta de 2 da manhã desta segunda-feira (9). O trajeto percorrido era de extrema dificuldade, com lama e muitas serpentes peçonhentas no caminho, o que preocupou ainda mais o time de resgate.

Em entrevista ao Juruá Online, o Comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, Josadac Cavalcante, disse que o plano do resgate para esta segunda-feira é, com a ajuda do Exército Brasileiro, abrir uma clareira de 17 metros quadrados na mata, para que um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) finalize o resgate.

Veja fotos:

Bombeiros realizam resgate de crianças gêmeas. Foto: Corpo de Bombeiros.

Pais da crianças durante o resgate. Foto: Corpo de Bombeiros.

Equipes realizam resgate pelo rio durante a madrugada desta segunda-feira (9). Foto: Corpo de Bombeiros.

Estado do helicóptero e Motivo do acidente

O helicóptero ficou totalmente destruído, principalmente na parte frontal da aeronave. Imagens mostram como ficou o estado do helicóptero, que caiu numa zona de mata fechada, o que também ajudou a amortecer a queda e, assim, evitar vítimas fatais.

Segundo o piloto, a aeronave seguia o percurso para Cruzeiro do Sul e após uma pane geral, iniciou uma perda de altitude, o que o forçou a descer naquela área da mata. A perícia competente fará as investigações necessárias para detectar o real motivo da queda.

Veja fotos: