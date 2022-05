Acreana pede ajuda para sustentar 3 filhos com autismo: “Qualquer coisa é bem-vinda”

A acreana Jamile Raquel Souza da Costa, de 27 anos, moradora do bairro Cidade do Povo, no segundo distrito de Rio Branco, está precisando de ajuda para sustentar sua família.

Três dos quatro filhos de Jamile têm o diagnóstico de autismo. As crianças com os nomes de Eduarda, Daniel, Gabriel e Luíza têm as idades de 11, 9, 6 e 4 anos.

Os pequenos precisam de leite, massa para mingau, roupas e calçados. A família está com poucos colchões para dormir e não tem ventilador e geladeira.

“Qualquer coisa que quiserem doar será bem-vinda”, disse em entrevista concedida ao ContilNet.

O pai das crianças e marido de Jamile também está desempregado.

Os interessados em ajudar podem entrar em contato pelo (68) 99219-2958, que também está disponível no WhatsApp.