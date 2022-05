Americana tem alergia à água e não consegue chorar ou tomar banho

Uma adolescente de 15 anos da cidade de Tucson, no Arizona (EUA), é alérgica à água e afirma que não consegue chorar ou tomar banho regularmente porque surgem feridas dolorosas em sua pele.

Em entrevista ao jornal britânico Daily Mail, Abigail Beck conta que só foi diagnosticada com esta alergia no mês passado, após três anos do surgimento dos primeiros sintomas. “É realmente frustrante. As pessoas me pedem para explicar como funciona, mas não posso explicar porque isso acontece, porque ninguém sabe ou entende”, disse.