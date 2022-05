Ana Maria Braga desabafa após testar positivo para Covid pela 2ª vez

Na semana passada, ela se afastou do matinal após apresentar sintomas de gripe, mas afirmou que seu teste de coronavírus estava negativo.

“Sim, gente. Depois de dois testes negativos, veio o positivo. Por isso, essa semana, vocês veriam o Mais Você com Fabrício e Talitha. Mas a Talitha também testou positivo. Esse é o lembrete para a gente se cuidar, porque pegar Covid é muito ruim”, escreveu Namaria.

Talitha Morete, responsável por substituir Ana Maria no matinal ao lado de Fabrício, também testou positivo para a doença. “Infelizmente, testei positivo para COVID de novo. A boa notícia é que estou com as três doses da vacina e sem sintomas. A Ana Maria também positivou e está bem! Testei sexta pra fazer o É de casa e deu negativo. Testei ontem de novo: negativo mais uma vez”, contou ela seu Instagram.

“Aí, pra minha surpresa, hoje de manhã deu positivo. Ou seja, o vírus continua circulando, gente. Mesmo vacinados, podemos pegar em qualquer lugar. Enfim, seria uma semana importante, eu vim apresentar o Mais você com o Fabrício, mas a gente não controla nada nessa vida. Ele vai cuidar da casa lindamente pra nossa Namaria!”, completou ela.