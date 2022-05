Ana Maria Braga enfrenta críticas por beijo gay de Gil do Vigor em plena manhã; “e um papagaio fantoche”, dispara

O Twitter pegou fogo logo cedo com o programa de Ana Maria Braga, a questão é que as críticas também não tardaram a chegar. A novidade é que a apresentadora do Mais Você criou o quadro Solteiros Online, e a participação de Gil do Vigor deu o que falar. Veja, em seguida, o que o portal Diário Prime apurou para nossos leitores.

No quadro Solteiros Online, o ex-BBB Gil do Vigor conheceu 5 interessados nele, mas de maneira virtual. Ele escolheu o que mais gostou e ao encontrá-lo pessoalmente, lascou um beijo de cinema. O que não tem nada de mais, o problema está sendo o horário em que o beijão foi exibido por Ana Maria Braga.

Um internauta, além de criticar achando graça, ainda chamou o louro Mané, filho de louro José, de papagaio fantoche: “o mais você agora tem um reality pra achar um namorado pra gil do vigor. Fica ele e outra gay falando de tomar banho de banheira juntos de 10 da manhã, comentado por ana maria braga e um papagaio fantoche, é o MAIOR programa da tv brasileira”.

Embora a crítica tenha sido feita em forma de bom humor, muitos outros internautas não gostaram nadinha do novo quadro de Ana Maria Braga e do beijão de Gil do Vigor, claro que, a maioria, achou tudo o máximo, veja alguns comentários em seguida:

o mais você agora tem um reality pra achar um namorado pra gil do vigor. Fica ele e outra gay falando de tomar banho de banheira juntos de 10 da manhã, comentado por ana maria braga e um papagaio fantoche é o MAIOR programa da tv brasileira — Eduardo (@eaedus) May 11, 2022