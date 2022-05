Apê de R$ 70 milhões e mais: Veja casas de famosos que nem Mega Sena compra

A Caixa Econômica Federal sorteia, nesta quarta-feira (18), um prêmio de R$ 45 milhões pela Mega Sena. Acumulada, a loteria com os maiores valores do Brasil pode fazer alguém milionário, mais ainda assim não com dinheiro suficiente para comprar algumas das mansões mais caras de celebridades disponíveis para venda no país.

Desde 2017, Luciana Gimenez tenta vender um tríplex de luxo onde morou com Marcelo de Carvalho, seu ex-marido e sócio da RedeTV!. A residência, localizada em um bairro nobre de São Paulo, chegou a ser comercializada por R$ 80 milhões, mas agora é vendida por R$ 70 milhões.

Apontado como um dos apartamentos mais caros do Brasil, o imóvel de 2,2 mil metros quadrados passou por uma repaginada no visual recentemente, com novas cores e um ar mais moderno, de acordo com informações no jornal Extra. A reforma faz parte da tentativa de fazer o tríplex desencalhar na imobiliária.