Atuando em parceria com o governo do Acre, prefeituras e outras instituições, Federação das Indústrias tem importantes avanços a celebrar

“Temos que ser otimistas. Já estamos vencendo a pandemia e, aqui no Acre, obtivemos conquistas importantes atuando em parceria com o governo e prefeituras. Avançamos na ampliação do programa de Compras Governamentais direto da indústria local, reforma do Parque Industrial de Rio Branco, garantia de revitalização dos polos industriais dos municípios, isenções de IPTU, redução de ICMS para algumas indústrias, entre outras demandas. Há o que comemorar”.

A declaração foi dada pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), José Adriano, em café da manhã nesta quarta-feira, 25 de maio, em comemoração ao Dia da Indústria. Durante o evento, realizado na sede da Casa da Indústria, o empresário também destacou a necessidade que o Sistema Indústria tem de capacitar, até 2025, mais de 10 mil pessoas em ocupações industriais no Acre. “Temos o compromisso de preparar todos esses trabalhadores, já aguardando o melhor momento que, com certeza, iremos vivenciar a partir de 2023”, enfatizou.

Já o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, enalteceu a importância do setor industrial e reforçou o empenho do governo em apoiar a classe produtiva. “É determinação do governador Gladson Cameli fortalecer essa relação em prol do desenvolvimento, por meio do setor produtivo local. A indústria é especial para o estado, pois fixa emprego, dinamiza a economia e o governo tem dois programas relevantes para o segmento, sendo um deles o de compras diretas da indústria local e, o outro, voltado para incentivos fiscais”, pontuou.

Mesquita detalhou que, através do Programa de Compras Governamentais (Comprac), o Estado adquiriu, de mobiliário do setor moveleiro local, cerca de R$ 19 milhões. Agora, serão beneficiados os segmentos de confecções e gráfico, com aproximadamente R$ 12 milhões e R$ 7 milhões, respectivamente, com aquisições de uniformes escolares e materiais para alunos da rede pública de ensino. “Pretendemos estender também ao setor de alimentos, na aquisição da merenda escolar. Em paralelo, estamos comemorando também que quatro indústrias estão recebendo, hoje, incentivos fiscais de 85% de redução no ICMS”, frisou o secre tário.

Além dos líderes empresariais, prestigiaram a comemoração do Dia da Indústria o secretário de Estado da Fazenda, José Amarísio; o presidente do Deracre, Petronio Antunes; entre outras autoridades políticas.

RECONHECIMENTO E AGRADECIMENTOS – Os diretores da FIEAC e líderes de setores industriais que marcaram presença no café da manhã fizeram questão parabenizar a atuação da entidade para consolidação de importantes conquistas e reconheceram o apoio que tem sido dado pelo governo do estado.

“Agradeço, em especial, ao José Adriano, por todo seu empenho à frente da FIEAC. O nosso setor de confecções está de pé, animado e com bastante trabalho”, comentou Ray Holanda, presidente do Sindicato das Indústrias de Confecções (Sincon). José Luiz Assis Felício, presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Alimentares (Sinpal), exaltou a FIEAC e o setor industrial. “Mesmo na pandemia, a indústria não parou e enfrentou as dificuldades. Agradeço à FIEAC, bem como ao governo, pois hoje temos um secretário de Indústria que conhece nossos problemas e sabe como resolvê-los”, acentuou.

Segundo o presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Acre (Sindigraf), Afonso Boaventura, o presidente da FIEAC, José Adriano, não mediu esforços para a ampliação do Programa de Compras Governamentais. “O Comprac chega em boa hora, pois o nosso setor estava passando por uma fase muito difícil economicamente. O secretário Assurbanipal Mesquita também foi fundamental para que essa iniciativa fosse concretizada”, concluiu.