‘Avatar: O Caminho das Águas’ ganha primeiro trailer; ASSISTA

O novo filme começa de onde o anterior parou, com Sully e Neytiri construindo sua família no planeta de Pandora e lutando contra novas ameaças à sua crescente civilização.

O trailer mostra a riqueza do visual do filme, sem muito diálogo. A única frase que é pronunciada via narração, no entanto, é reveladora. “Sei de uma coisa: onde quer que vamos, essa família é nossa fortaleza”, diz a voz enquanto aparecem imagens de uma Na’vi grávida.