Blog do Ton: O Plano de Petecão na montagem da chapa majoritária – e de onde devem sair os suplentes de Vanda

“Estão conversando na possibilidade de um suplente do Alto Acre e outro do Juruá”. A fala é de uma segura fonte que transita pelos corredores do PSD, sobre os nomes que devem figurar na suplência de Vanda Milani, pré-candidata ao Senado pelo grupo que o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) forma. O senador, que é pré-candidato ao Governo, quer contemplar em sua majoritária as principais regiões do Acre – e puxar votos dessas regiões.

À imprensa, Petecão já afirmou que Tota Filho, liderança pelas bandas do Juruá, fortalece sua candidatura, figurando na vaga de vice. Com suplentes de Vanda vindos dessas regionais – sabe-se que Vanda tem forte influência no Alto Acre, com a forte aliada Fernanda Hassem sendo a prefeita de Brasileia – essa chapa não teria ninguém simplesmente por ter.

Enquanto isso, uns e outros defendem que o vice de Gladson seja apenas uma pessoa de confiança, uma noiva, e nada mais. Enquanto isso, o nada bobo Petecão junta votos e mais votos em torno de sua pré-candidatura. Será que o Petecão está errado e, na verdade, não são os votos que tornam alguém um eleito?

Entrevista

“A doutora Vanda Milani é uma amiga de longa data, desde os tempos que eu morava no Segundo Distrito, bem antes de ingressar na política. O doutor João Tota Filho, é advogado, filho do ex-deputado e ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, João Tota e da ex-deputada Maria das Vitórias, que é minha suplente e vai assumir por quatro meses a vaga no Senado”. Fala de Petecão ao meu competente amigo, jornalista Antônio Muniz.

Três partidos

Com a chancela de Vanda nessa base, Petecão já tem em torno de sua candidatura três partidos: PSD, PROS e Avante.

Pesquisa IBGE

“Pesquisa do IBGE sobre sexualidade é frágil e ignora trans, dizem especialistas”. Titulo da Folha de uma informação que repercute nacionalmente, que é a exclusão de grupos pelas pesquisas do Censo.

No Acre

Um dado que me chamou atenção, localmente, foi de que mais de 1% dos entrevistados no Acre se declaram homossexuais ou bi. Um total de 8 mil pessoas. E 2,8% não sabiam sua orientação sexual ou não quiseram responder (17 mil pessoas). Dados de 2019.

Tebet

O MDB confirmou a pré-candidatura de Simone Tebet à Presidência da República. Acha que decola com a desistência de Dória.

Sérgio Reis

As gravações de Pantanal, primeira versão da extinta Manchete, foram feitas na fazenda do bolsonarista Sérgio Reis. Questionamento da Folha ao cantor: “Curioso o assassinato de Chico Mendes servir de inspiração para ‘Pantanal’. O Chico Mendes na época era filiado ao PT”.

Sérgio Reis²

A resposta: ”Eu não sei se ele era, mas mataram aquele cara, não pode! Porque se o cara é filiado ao PT mas luta pelo pobre lá de Rondônia [na realidade, Acre], merece respeito. Não interessa o partido dele, interessa qual é o objetivo social dele. E era digno”.

Presidência do PP

O governador Gladson Cameli disse, em evento da PM, que o PP está em suas mãos. Até agora, as informações que me chegam de Brasília dão conta de que não é bem assim.

Está longe

Pelas conversas que vejo acontecendo, as definições para as eleições estão longe de acontecer. Nesse ponto, Petecão está anos-luz à frente das demais chapas.