Blog do Ton: Pré-candidato de esquerda ao Governo do AC emite nota de solidariedade a Bolsonaro e detona petista

“Repudio a fala infeliz desse sujeito e presto solidariedade ao SER HUMANO Jair Bolsonaro que infelizmente não pode comemorar o Dia das Mães com a sua a mãe”. A fala é de David Hall, pré-candidato ao Governo do Acre pelo Agir. O sujeito, a qual se refere, atende pelo nome de Sibá Machado, ex-deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores.

A fala atraiu outros membros da esquerda, como Antônio Rocha, que disputou o Governo do Acre em 2018 pelo PSOL. Apesar de defender o atual presidente, David deixou claro, em letras garrafais, que defende o ser humano Jair Bolsonaro. E completou: “Por mais que existam divergências políticas ou ideológicas, não podemos tolerar a intolerância”.

Pelo Agir, Hall montou chapas de estadual e federal, acerta os detalhes finais da chapa majoritária, mas já sabe que vai fazer dobradinha com Dimas Sandas, que disputa o Senado. Dimas, aliás, é ex-gestor do PT.

Com ideias fora da caixinha e propostas de uma total reformulação na forma de se governar e administrar o dinheiro público, Hall pavimenta campanha para o Governo do Acre. Pelos partidos de esquerda, deve disputar a preferência do eleitorado com Jenilson Leite (PSB), Nilson Euclides (PSOL) e o nome que a federação PT/PCdoB/PV apoiar, caso este não atenda pelo nome de Jenilson.

Com pouca estrutura partidária, sem aliança com grandes partidos e fazendo pré-campanha ao melhor estilo formiguinha, Hall deve contar com a web para fazer campanha. Se depender de suas firmes opiniões, vai chamar atenção.

Pão e mortadela

No Acre, a nova sede do Partido dos Trabalhadores foi inaugurada servindo iguaria especial: pão com mortadela. Seria uma boa estratégia para uma repercussão fora do Acre. Digo ‘seria’ porque os principais líderes do partido não se fizeram presentes.

Pão e mortadela²

De todos os mais representativos líderes da legenda, estava ali apenas Daniel Zen, deputado estadual. Marcus Alexandre foi representado por sua mãe.

Marcio Bittar

Correio Braziliense: ‘Na semana passada, o senador Marcio Bittar, relator do Orçamento de 2021, fez um desabafo numa roda de amigos. Dizia que nada havia sido licitado este ano dos recursos previstos para o Acre em emendas, algo em torno de R$ 700 milhões. No plenário da Câmara, quase ao mesmo tempo, deputados faziam a mesma reclamação’.

Marcio Bittar²

De acordo com informações da publicação, a intenção do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL) — é deixar, pelo menos, “a liberação do Orçamento secreto de R$ 16 bilhões para depois das eleições”.

Marina Silva

De mudança para São Paulo, onde deve tentar eleição à Câmara Federal, Marina Silva teve uma conversa de pé de orelha com o ex-prefeito petista Fernando Haddad. Será que Lula vai conseguir o tão sonhado apoio da ex-ministra?

Marina Silva²

De acordo com informações que chegam de Brasília, a dupla conversou por telefone. Ficaram de marcar um encontro despretensioso, para falar das disputas eleitorais. Outro pré-candidato que namora a acreana é Ciro Gomes.

PSD

O Acre e mais 7 estados – de 12 consultados – acham que o PSD deve ter candidatura própria à presidência da República. É o sonho do acreano Sérgio Petecão, senador e pré-candidato ao Governo. Fala sobre isso abertamente, desde o ano passado.

PSD²

Rio de Janeiro, Amapá, Paraná, Rio Grande do Sul, Pará, Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul são os outros estados que compartilham da mesma opinião que o popular senador acreano.

PSD³

Dentro desse partido, muita gente diz que Petecão ainda nem começou a campanha. Está se movimentando de dentro para fora e dizem que, quando for para as ruas, vai assustar e mostrar seu real poder. Ninguém pode negar que Petecão sabe fazer campanha como ninguém.

Mudanças

Nos bastidores da política, fala-se da possibilidade de mudança no comando de um grande partido no Acre.